Timelapse: plaatsing van de nieuwe brug bij de Meppelerdiepsluis

ZWARTSLUIS - Het plaatsen van de nieuwe brug bij de Meppelerdiepsluis in Zwartsluis was een hele operatie. Een weekend lang werd gewerkt om de brug op zijn plek te krijgen.

In een timelapse-video laat Rijkswaterstaat in anderhalve minuut zien hoe dat in zijn werk ging.De nieuwe brug is in het weekend van 18 en 19 februari geplaatst . De werkzaamheden waren onderdeel van de ombouw van keersluis tot schutsluis.Door het ombouwen van de sluis en het verbreden daarvan, kunnen grotere schepen naar Meppel varen.