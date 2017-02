Geen ruimer kinderpardon in deze kabinetsperiode

DEN HAAG/EMMEN - Het kabinet gaat de kinderpardonregeling niet verruimen. Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een meerderheid van de Tweede Kamer had vorige week om een verruiming van het kinderpardon gevraagd. Toen gaf de staatssecretaris al aan niet van plan te zijn om hieraan te voldoen.Het kabinet besprak de kwestie vrijdag in de ministerraad. Klaas Dijkhoff wil dat een verruiming van het kinderpardon pas wordt besproken bij de kabinetsformatie.98 procent van de aanvragen voor een kinderpardon wordt nu afgewezen. Eén kind kwam vorig jaar in aanmerking voor het kinderpardon. Raymond Wanders, PvdA-fractievoorzitter in Emmen, zet zich al langer in voor een versoepeling van het kinderpardon. Een pleidooi van hem en andere noordelijke fractievoorzitters leidde ertoe dat de PvdA een verruiming in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen.