Staking chauffeurs in Emmen voorbij: bussen gaan weer rijden

EMMEN - De staking van buschauffeurs in Emmen is voorbij. Dat betekent dat de bussen weer gaan rijden.

"Maar het duurt wel even voordat alles weer op gang is", zegt Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark. "De chauffeurs hebben rond 15.45 uur het werk hervat."De vestigingscommissie van Qbuzz in Emmen vergaderde met het hoofdbestuur uit Groningen. "We hebben uitgelegd dat de plannen nog in wording zijn", vertelt Van der Mark. "Er is paniek en miscommunicatie ontstaan over wat er wel en niet gaat gebeuren."Vanmiddag legden Qbuzz-chauffeurs in Emmen het werk neer omdat ze het vertrouwen hadden verloren in hun werkgever. Zo'n veertig chauffeurs verzamelden zich op het station in Emmen. "We waren onaangenaam verrast", zegt de woordvoerder. "We waren hier absoluut niet blij mee, want we konden onze klanten niet vooraf informeren."De chauffeurs in Emmen vinden de plannen van Qbuzz een verslechtering van het openbaar vervoer en zeggen dat bij het verdelen van werk vooral rekening wordt gehouden met Groningen. "We gaan op zoek naar oplossingen, mogelijk kunnen we het werk anders indelen", stelt Van der Mark.Ook vrezen buschauffeurs voor hun baan. Onterecht, zegt Van der Mark. "Dat is iets wat wij niet begrepen, want daar is zeker geen sprake van. Sterker nog: de laatste tijd nemen we juist alleen maar mensen aan, omdat veel met pensioen gaan."Donderdag wordt verder overlegd. "We gaan dan uitgebreid verder praten over de plannen en in rustig tempo uitleggen wat we willen doen. Zo willen we door goede gesprekken beslissingen nemen. Er zullen meerdere overlegrondes zijn, dat doen we altijd zo", aldus Van der Mark.