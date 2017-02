Meer dan de helft minder snelheidsovertreders op N33

De dubbelbaans autoweg wordt vaak als snelweg gezien (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

ASSEN - Minder automobilisten rijden te hard op de N33 in Drenthe. Dat blijkt uit onderzoek van politie en Rijkswaterstaat.

Vanaf mei tot december voerden ze campagne met controles, extra borden en voorlichting om de bestuurders te wijzen op de maximum snelheid van 100 kilometer per uur.



Autoweg is geen snelweg

De politie, die tijdens de controle hardrijders aan de kant van de weg heeft gezet voor een gesprekje, merkte dat velen niet wisten dat de autoweg geen snelweg is. Automobilisten dachten dat er 120 of harder over de N33 gereden mag worden.



"Ik denk als je kijkt naar de snelheden, van motorrijders, maar ook van autobestuurders, die toch pieken van 240 km per uur rijden", vertelt Niels Hoogma van de politie.



Meer dan de helft

Uit een vergelijking van automobilisten die voor de campagne te hard reden en na de campagne, blijkt dat het aantal snelheidsovertreders met 55 procent is gedaald. Het percentage mensen wat in mei 2016 nog met dertig kilometer per uur of meer te hard reed is in december van dat jaar met bijna negentig procent gedaald.



Volgens Rijkswaterstaat de de politie een geslaagde campagne.



Ondanks dat de campagne is afgelopen, blijven de extra borden voorlopig staan. Verder worden er geen snelheidsbeperkende maatregelen genomen.