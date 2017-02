Gasselterveld krijgt metershoge flintenwand en ijsrivier

Het ontwerp voor de flintenwand en de slingerende ijsrivier in het Gasselterveld (schets: Egbert Meyers) Egbert Meyers en Henk Heijerman bij de plek in het Gasselterveld waar de flintenwand moet komen

GASSELTE - In het Gasselterveld komt een groot landart-project. Het bestaat uit een metershoge wand van zwerfkeien, een zogeheten flintenwand. En uit een symbolische ijsrivier van een paar honderd meter.

Het wordt een fysieke verbinding tussen de oude zandwinplas van Zeldenrust in het Gasselterveld en zwemplas het Nije Hemelriek. De voormalige zandwinning wordt omgebouwd tot toeristisch gebied. En het landart-project past daar prima in, vindt de gemeente Aa en Hunze.



Geologische geschiedenis

Bedenker van het project is Egbert Meyers uit Gasselte. Die wil met de flintenwand en de ijsrivier de geologische geschiedenis van het gebied verbeelden. "Drenthe dankt zijn geologische sporen zoals de Hondsrug en de enorme zwerfkeien, aan twee ijstijden. De flintenwand met kleine tot grote zwerfkeien en de ijsrivier, in de vorm van een slingerende zandrug, die symboliseren dat", vertelt Meyers.



Uitkijkpunt op 10 meter

De flintenwand komt bij de toegang van de oude zandwinplas, volgens Meyers het Saale Meer. "Ja, dat is een verwijzing naar de voorlaatste ijstijd, waarin het noordelijk deel van Nederland een paar keer werd bedekt door gletsjers. Dat leverde ons al die dikke zwerfkeien uit Scandinavië op, en de zandruggen die we in Drenthe hebben."



De wand van flinten wordt 45 meter lang, en loopt op van 3,5 meter hoogte tot tien meter op het hoogste punt. "Er komt een trap op, en die brengt je uiteindelijk op een mooi uitkijkpunt over het gebied."



Slingerende ijsrivier

De muur gaat vervolgens over in een ijsrivier, die over zo'n tweehonderd meter slingerend richting zwemplas 't Nije Hemelriek loopt. "Dat wordt een zandrug van zo'n twee meter breed en een meter hoog, waar je ook lekker tegenaan kunt liggen", aldus Meyers.

De symbolische ijsrivier eindigt op het strand van 't Nije Hemelriek in een chaotische bult zwerfkeien. "Dat is dus een morene, als eindpunt van de gletsjer. Zo maak je als het ware weer sporen zichtbaar die de ijstijden in ons Drentse landschap hebben achtergelaten."



Mooie attractie

Wethouder Henk Heijerman van Aa en Hunze is enthousiast over het landartproject van Meyers. "We willen dit gebied toeristisch ontwikkelen. En als straks de oude zandwinning heringericht is, met een gedeelte zwemgebied en een strand, dan is dit een mooie attractie in het recreatieve aanbod dat we hier willen doen."



De zwerfkeien voor de flintenwand zijn er inmiddels, alleen het geld ontbreekt nog. En daarvoor is toch een paar ton nodig, zo schat Meyers in. Volgens Heijerman zijn provincie, Geopark De Hondsrug en Staatsbosbeheer enthousiast. "Dus als het een beetje meezit, kunnen we misschien met z'n allen dit mogelijk maken." Meyers hoopt dat het landart-project over twee jaar klaar is.

Door: Margriet Benak