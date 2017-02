Tweede Kamer wil meer opleidingsplaatsen voor medisch specialisten in het Noorden

Tweede Kamerlid Agnes Wolbert uit Annen (foto: ANP / Bart Maat)

ANNEN - Noord-Nederland heeft al jaren een tekort aan medisch specialisten. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat vooral kleine ziekenhuizen in het Noorden moeite hebben om specialisten te vinden.

Zo zijn er volgens de universiteit te weinig opleidingsplaatsen voor artsen. Tweede Kamerleden Agnes Wolbert (PvdA) uit Annen en Arno Rutte (VVD) dienden daarom een motie in, waarin gevraagd wordt of het mogelijk is om het aantal opleidingsplaatsen en de vraag naar zorg en het aantal inwoners in een regio met elkaar te verbinden. "Ik wil dat de minister onderzoekt of het aantal opleidingsplaatsen omhoog kan", zegt Wolbert.



"De minister moet nu uitzoeken of er een systeem van opleiding is, die gerelateerd is aan de zorgvraag en het aantal inwoners", vervolgt ze. "Dat zou ertoe moeten leiden dat in het Noorden meer mensen opgeleid worden."



Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunde de motie van Wolbert. Voor Wolbert was dit een bijzonder moment, omdat het haar laatste motie als Kamerlid is. "Ik houd ermee op. Op 22 maart wordt de Kamer ontbonden, dan heb ik mijn periode erop zitten. Het is tijd voor wat anders", aldus Wolbert.