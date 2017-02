Waar gaat de reis van Hurry-Up naartoe?

Waar gaat Hurry-Up naartoe? (Foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Zwartemeer ontwaakte vanochtend in een roes, na de 32-19 overwinning van Hurry-Up. Wat onmogelijk leek, winnen met meer dan 11 doelpunten verschil van MSK Povazska Bystrica, lukte toch. Grote vraag is nu, waar gaat de reis in de kwartfinale naartoe?

Wordt het Griekenland, Roemenië, Luxemburg, Servië, Portugal, IJsland of toch weer Slowakije. Een van bovenstaande landen zal morgen, bij de loting, uit de koker komen.



De potentiële tegenstanders van Hurry-Up zijn:

- A.C. Doukas (Griekenland)

- Valur (IJsland)

- AHC Potaissa Turda (Roemenië)

- HB Dudelange (Luxemburg)

- HKM Sala (Slowakije)

- Sporting CP (Portugal)

- HC Sloga Pozega (Servië)



De loting vindt dinsdagochtend om 11:00 uur plaats.

Door: René Posthuma Correctie melden