Asscher terughoudend over ophef over Tichelaar: Ik hoop dat het wordt uitgeplozen

ASSEN - Minister Lodewijk Asscher (PvdA) wil zich inhoudelijk nog niet uitlaten over zijn partijgenoot Jacques Tichelaar. De Drentse commissaris van de koning ligt onder vuur omdat hij de integriteitscode zou hebben gebroken, door zich te bemoeien met een ontwerpopdracht voor zijn schoonzus.

"Ik heb begrepen dat erover gepraat wordt in de Staten van Drenthe, dus dat moeten we even afwachten", vindt Asscher. "Het lijkt mij goed dat we dit met elkaar uitzoeken."De ophef rond Tichelaar ontstond afgelopen zaterdag . Bij de herinrichting van Huize Tetrode, dat eigendom is van de provincie. Hier zou Tichelaar zijn schoonzus naar voren hebben geschoven om een herinrichtingsadvies. Een andere interieurontwerper die aanvankelijk de opdracht kreeg, werd schadeloos gesteld en kreeg een vervangende opdracht.Tichelaar zegt dat hij de integriteitscode niet heeft gebroken. De commissaris zei dat het weliswaar niet handig was dat zijn schoonzus het ontwerp voor Huize Tetrode had gemaakt, maar dat hij zich daar op geen enkele manier mee had bemoeid. "Pas vlak voor de presentatie van de schets werd mij duidelijk dat er een familierelatie was", zei hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.Asscher wil niet zeggen of Tichelaar integer handelde. "Ik vind het heel moeilijk om daarover te oordelen, als het nog vol in discussie is. Ik heb het artikel gelezen, ik hoop dat het goed wordt uitgeplozen. Ik ben iemand die eerst de feiten op een rijtje wil hebben, voordat ik met een oordeel kom", reageert Asscher bij RTV Noord. Woensdag wordt in Provinciale Staten gedebatteerd over de rol van Tichelaar bij het verstrekken van die ontwerpopdracht. "Ik vind het wel zo netjes om de volksvertegenwoordiging de kans te geven om daarover te praten met meneer Tichelaar. Dan kunnen we kijken wat de feiten zijn."