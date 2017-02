Nieuwe waterberging moet 350.000 kubieke meter water 'parkeren'

Het waterschap gaat testen (foto: Erwin Kikkers / RTV Drenthe)

MEPPEL/HOOGEVEEN - Houdt 'ie het of houdt 'ie het niet? Dat is de grote vraag vandaag bij een grootschalige test van de nieuwe waterberging Traandijk.

Die waterberging ligt tussen Meppel en Hoogeveen, langs de Hoogeveense Vaart. De berging wordt gevuld met water, waarna de gemaakte constructies worden getest. "We gaan kijken of het allemaal werkt zoals wij verwachten", zegt Roelof Hoving van waterschap Drents-Overijsselse Delta.



In de waterberging kan 350.000 kubieke meter worden 'geparkeerd' als er heel veel neerslag valt. Wanneer er wateroverlast dreigt, gaat de klepstuw naar beneden en kan het water de berging instromen.



'We moeten meer doen om water tijdelijk te bergen'

"In 1998 hadden we veel wateroverlast in Zuidwest-Drenthe, prinses Beatrix liep toen de natte straten van Meppel", vertelt Hoving. "Toen is afgesproken dat we meer moeten doen als waterschappen om water tijdelijk te bergen als er veel neerslag is. Er zijn veel maatregelen getroffen, bijvoorbeeld beekjes die meer gaan meanderen. Ook in natuurgebieden zoals het Dwingelderveld kan veel geborgen worden. Maar er zijn ook plaatsen waar je water tijdelijk kan parkeren, zoals dit gebied."



Het water blijft ongeveer twee dagen in de berging staan. In die tijd wordt gekeken of de oevers en de bodem goed beschermd zijn tegen de stroming. Donderdag wordt de constructie voor de tweede en laatste keer getest.