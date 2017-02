Tichelaar opperde wel bureau schoonzus voor herinrichting huize Tetrode

ASSEN - Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar heeft zelf de naam aangedragen van stylingburo Klinkenberg van zijn schoonzus, als geschikt bedrijf om snel een herinrichtingsschets te maken voor huize Tetrode in Assen.

Dat gebeurde in oktober 2015. Hij noemde toen ook een tweede bureau, Roodbergen/Dolfsma. Maar uiteindelijk koos de ambtelijke organisatie voor het Buro Klinkenberg, en dus voor de schoonzus. Dat staat in het feitenrelaas dat Provinciale Staten gisteren van Gedeputeerde Staten kregen over de kwestie waardoor Tichelaar in opspraak is geraakt en waarover morgenmiddag een spoeddebat is op het provinciehuis.In het feitenrelaas staan alle data op een rijtje die te maken hebben met een ontwerpopdracht voor herinrichting van de Landschapszaal in huize Tetrode. Tichelaar schrijft 'niet sturend te willen optreden in de opdrachtverlening, en de ambtelijke organisatie heeft zijn advies ook niet als sturend ervaren'.Tichelaar ligt over deze kwestie zwaar onder vuur. Hij zou zijn schoonzus Karin Klinkenberg de klus hebben toegespeeld, ten koste van een andere ontwerpster, zo meldden Dagblad van het Noorden en de Volkskrant dit weekend. Tichelaar zou daarmee de integriteitscode hebben overtreden.Tichelaar bestrijdt dat. Dat deed hij zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata. Hij zei toen dat hij op geen enkele wijze invloed heeft uitgeoefend op de opdrachtverstrekking. Wel meldde hij 'dat hijzelf uiteindelijk bij de ambtelijke organisatie een paar namen had genoemd van geschikte bedrijven, waaronder dat van zijn schoonzus, omdat het niet opschoot met de aanpak van Tetrode'. "Ik was er boos over geworden, over hoe lang het allemaal al duurde", zei Tichelaar. De commissaris is verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer bij de provincie.Pas een paar dagen voor de presentatie van de schets, medio november, kwam Tichelaar erachter dat zijn schoonzus de klus had gekregen, zo luidt zijn verklaring. "Toen duidelijk werd dat het om een familielid ging, is er overlegd tussen de commissaris en de ambtelijke organisatie. Hierin is afgesproken de opdracht niet ongedaan te maken, omdat de werkzaamheden al waren uitgevoerd, en alles bij elkaar had het al lang genoeg geduurd. De opdracht werd vanwege de geconstateerde familieband niet verder uitgebreid, maar afgerond", meldt GS nu in het feitenrelaas aan de Staten. "Dat betekende dat de opdracht beperkt bleef tot 2300 euro plus reiskosten", aldus GS.De gepasseerde ontwerpster die de ontwerpklus kreeg van directeur Henk Klaver van het projectenbureau Drenthe, maar wat later ten onrechte bleek, heeft 3500 euro schadeloosstelling gekregen. Haar werk bleek voor niets te zijn geweest, omdat Klaver als provincieambtenaar geen mandaat had om de vrouw de schetsopdracht te geven.De gewezen ontwerpster kreeg het geld en een excuusbrief over de gang van zaken trouwens pas een dik jaar later, op 2 december 2016, zo blijkt uit het feitenrelaas.Morgenmiddag oordelen Provinciale Staten over het optreden van Jacques Tichelaar in deze kwestie. Vooral SP en PVV nemen de zaak zeer hoog op.Tichelaar liet dit weekend al in Cassata weten dat hij achteraf toch beter anders had moeten handelen.