Sporting laat kassa FC Emmen niet weer rinkelen: Dost blijft

Bas Dost blijft in Portugal (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Bas Dost maakt gewoon het seizoen af bij Sporting Portugal. De oranje-internationale en oud-spits van FC Emmen kon voor een gigantisch bedrag naar China.

Tianjin Quanjian bood Sporting 40 miljoen euro, maar voorzitter Bruno de Carvalho legde het bod naast zich leer. De transfermarkt in China sluit vanavond om 23.59 uur, maar Tianjin Quanjian hoeft zich niet meer met een nieuw bod te melden.



Geen geld voor Emmen

Omdat de transfer niet doorgaat kan FC Emmen, in ieder geval voorlopig, fluiten naar een flinke vergoeding aan opleidingskosten. Bij een transferbedrag van 40 miljoen euro zou de kassa in Emmen flink gaan rinkelen.



Dan zou de Drentse club namelijk een bedrag van ruim een miljoen euro incasseren.



Topscorer

Dost is hard op weg om in zijn eerste jaar bij Sporting topscorer van Portugal te worden. Afgelopen zondag maakte hij tegen Estoril (0-2 winst) uit een strafschop alweer zijn 18de treffer van het seizoen.



Dat is vijf meer dan Kostantinos Mitroglou (Benfica) en André Silva (Porto), zijn naast belagers op de topscorerslijst die beide 13 keer scoorden.