Warm onthaal in Emmen voor wereldkampioen Kjeld Nuis

De vlaggen wapperen in de straat van Kjeld Nuis (foto: Jan Veenhoven) Nuis komt vandaag thuis (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De buren in Emmen zijn er helemaal klaar voor. Vanmorgen komt schaatser Kjeld Nuis weer thuis na het WK Sprint in Calgary. Hij won brons en reed op de 1000 meter een nieuw Nederlands record.

"Vanavond gaan we wel even naar hem toe om hem te feliciteren met zijn knappe prestaties van de afgelopen weken," zegt buurman Jan Veenhoven.



Twee weken geleden werd Nuis ook wereldkampioen in Zuid-Korea op de 1000 en 1500 meter. Na vijf weken van huis te zijn geweest komt hij vandaag dus weer thuis. "Ik woon direct naast hem, we drinken regelmatig een kopje koffie", zegt Veenhoven.



Stiekem kijken

"In het begin was het wel even wennen, mijn vrouw en ik zijn groot schaatsfan. We geloofden eerst niet dat hij echt naast ons woonde. Ook Sven Kramer en Gerben Jorritsma komen regelmatig langs. Dan kijk je wel even stiekem naar buiten."



De buren gaan regelmatig samen naar schaatswedstrijden in Thialf. "We hebben ook samen een whatsapp-groepje om schaatsuitjes te bespreken.", zegt Veenhoven.



Verkeerde dag

Vanochtend worden de vlaggen gehesen in de straat van Nuis. "We willen hem een warm onthaal geven. We hadden per ongeluk gisteren de vlaggen al gehesen, maar hij komt dus vandaag pas thuis."