Kinderen 'rijden' in vrachtwagen en zien dode hoek

Kinderen leren over de gevaren van de dode hoek (foto: pixabay.com)

ASSEN - Basisschoolleerlingen in Assen krijgen les over de dode hoek in het verkeer. Vandaag begint een nieuw lesprogramma op scholen.

In Drenthe komt gemiddeld één keer in de twee weken iemand om het leven in het verkeer. Eén van de oorzaken hiervan is de dode hoek. "In heel Nederland komen 10 tot 20 fietsers om door ongelukken door de dode hoek", zegt Hielke Verbree van de provincie Drenthe.



De afgelopen jaren is er al meer aandacht gekomen voor de dode hoek, zo hebben vrachtwagens inmiddels een dode hoek-spiegel. "Het is altijd goed om te kijken of al die informatie nog up to date is en waar nodig nieuwe projecten te ontwikkelen om het onder de aandacht te houden".



Vrachtwagen op school

Onderdeel van het lesprogramma is dat kinderen zelf in een vrachtwagen gaan zitten en zien hoe de dode hoek werkt. "Ze ervaren zo wat een chauffeur wel en niet kan zien. Er komt een vrachtwagen op school en er ligt een mat naast de vrachtwagen op de plek van de dode hoek, zodat kinderen weten waar die dode hoek nou precies zit," vervolgt Verbree.



"Je hebt een jonge doelgroep dus je moet je lesmateriaal aantrekkelijk maken. Zo gebruiken we ook een film en we hebben een online-enquête."



Ook voor volwassenen

Bij dit project worden de ouders ook betrokken. "We sturen informatie naar ouders. Ook gaan kinderen hun ouders een enquête laten invullen en daar kan een prijs mee worden gewonnen."



Het lesmateriaal over de dode hoek wordt ook verspreid naar andere scholen in Drenthe.