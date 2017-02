Lopen door opblaasbare darm in Scheper Ziekenhuis Emmen

De opblaasbare darm is zodanig groot dat er makkelijk doorheen gelopen kan worden (foto: Frits Emmelkamp) In de darm zijn verschillende aandoeningen te zien (foto: Frits Emmelkamp) Bij de aandoeningen hangen affiches met meer informatie (foto: Frits Emmelkamp) Darmpoliepen zijn vaak een voorstadium van darmkanker (foto: Frits Emmelkamp)

EMMEN - In het Scheper Ziekenhuis in Emmen staat sinds gisteren een opblaasbare dikke darm. Bezoekers kunnen er doorheen lopen om te ervaren wat je allemaal kan tegenkomen in een darm.

Hierbij valt te denken aan afwijkingen zoals darmpoliepen of zelfs darmkanker.



Darmkankermaand

Treant Zorggroep besteedt in het kader van de internationale darmkankermaand de hele maand maart aandacht aan darmkanker. Op verschillende momenten deze week zijn gespecialiseerde medewerkers bij de opblaasbare darm aanwezig om vragen te beantwoorden.



Facebookspreekuur

Met de opblaasbare darm wil Treant Zorggroep de patiënten en bezoekers van de ziekenhuislocaties informeren over darmkanker en aandacht vragen voor preventie, ziekte, behandeling en zorg.



In maart organiseert Treant nog meer activiteiten rondom darmkanker, zoals Facebook-spreekuren, een kennissessie voor thuiszorgmedewerkers, open huis van de scopiekamer en de stomaverpleegkundige en een publiekslezing over darmkanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker.



Het Facebookspreekuur wordt gedaan door twee verpleegkundig specialisten en kan anoniem. Je kunt er met vragen terecht over darmkanker, je ontlasting, chemotherapie.



Vroegtijdig opsporen

Jaarlijks krijgen ongeveer 15.000 patiënten te maken met darmkanker. Ruim 5.000 mensen overlijden elk jaar aan de gevolgen van de ziekte; darmkanker staat daarmee op de tweede plaats van kankersoorten waaraan mensen in Nederland overlijden. Als darmkanker in een vroegtijdig stadium wordt opgespoord, is de ziekte goed te behandelen.



Screeningscentrum

De drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep zijn alle drie goedgekeurd als screeningscentra voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Jaarlijks vinden er bij Treant tussen de 130 en 175 darmoperaties voor colorectaal carcinoom, oftewel darmkanker, plaats. Er zijn zes chirurgen met deze specialisatie.