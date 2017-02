Inbrekers hebben het gemunt op nieuwbouw in Emmen

De inbrekers lijken achter het gereedschap aan te zitten (foto: Jeppe Oostenga)

EMMEN - In Emmen en omgeving zijn de afgelopen weken meerdere inbraken gepleegd in huizen die gerenoveerd of gebouwd worden. Dat laat de politie weten.

Het lijkt er op dat de daders azen op het gereedschap dat in deze huizen ligt.



De politie raadt eigenaren en werklui aan om zoveel mogelijk het gereedschap achter slot en grendel te bewaren en niet in het zicht te laten liggen.