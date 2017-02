Stelling: Ik erger me aan dom winkelpersoneel

ASSEN - Consumenten ergeren zich vaak aan winkelmedewerkers. Driekwart van de shoppers zegt meer te weten van producten dan het winkelpersoneel zelf.

Dat meldt het AD na onderzoek van Manhattan Associates.De klant heeft vaak al uitgebreid research gedaan op internet en verwacht in de winkel extra informatie te krijgen. Maar door de crisis hebben veel winkels moeten bezuinigen op personeel en is er ook veel kennis verdwenen. Een bron van ergernis voor de klanten.Goed personeel zou juist een manier zijn voor winkeliers om zich te onderscheiden van webshops, maar zover is het nog niet. Vooral bij bouwmarkten en elektronicazaken kan het stukken beter.