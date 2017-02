Plan voor overdekt vrijetijdscentrum op plek Aquarenabad Emmen

EMMEN - Op de plek van het huidige Aquarenabad in Emmen moet een groot overdekt vrijetijdscentrum komen. In Leisure Plaza, zoals initiatiefnemers Inge en Roelof Evers uit Nieuw-Weerdinge hun idee noemen, moeten zowel kinderen als volwassenen zich een dag lang actief kunnen vermaken.

Realisatie van het 1 hectare grote complex inclusief parkeerruimte kost 6 miljoen euro.Jong en oud kunnen verschillende sportieve activiteiten doen in het centrum. Dan gaat het bijvoorbeeld over schaatsen, surfen, skiën, klimmen, en er komt ook een ballenbak en trampoline. Daarnaast moet er een strand voor beachvolleybal en- voetbal of een Caraïbisch feest komen.De initiatiefnemers zoeken mensen die samen met hen een businessplan willen schrijven. "Het is prachtige kans voor Zuidoost Drenthe. Naast Wildlands heb je straks een tweede dagattractie. Het maakt de regio gelijk een stuk aantrekkelijker", aldus Inge Evers.Volgens haar zijn er genoeg potentiële bezoekers in de regio. "Hier komen mensen uit heel Noord-Nederland en Duitsland op af. Een overdekt vrijetijdscentrum kennen we namelijk nog niet in deze regio."Het zwembad Aquarena wordt gesloopt, omdat er een nieuw overdekt zwembad in Emmen komt aan de Meerdijk.