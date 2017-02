Hoogevener takelt jongens toe: twee jaar cel geëist

Man slaat en schopt (foto: pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN - Voor poging tot doodslag en openlijk geweld tijdens het uitgaan is twee jaar cel geëist tegen een 20-jarige Hoogevener.

Eind 2015 zou hij met twee anderen een jongen in elkaar hebben geslagen op de Grote Kerkstraat. Dat slachtoffer heeft recht op bijna 10.000 euro schadevergoeding, vindt de officier van justitie. Hij liep ernstige schade op aan zijn gebit en moet onder meer drie tanden missen.



Trap tegen hoofd

Het geweld op de Grote Kerkstraat ontstond toen twee groepen jongens ruzie met elkaar kregen. Daarbij werd een van de jongens tegen het hoofd getrapt en geslagen. Getuigen wezen de 20-jarige man aan als de man die de trap uitdeelde.



De verdachte ontkende dat hij erbij was geweest die nacht. Dat hield hij in de rechtszaal vol. De officier van justitie geloofde hem niet, omdat meerdere getuigen hem herkenden.



Bierfles en nekklem

De poging tot doodslag vond op 9 juli vorig jaar plaats in de inmiddels gesloten Club Aces. Daar was de 20-jarige man met twee vrouwen. Die voelden zich geprovoceerd door een 15-jarige jongen. Hij zou obscene gebaren hebben gemaakt.



De verdachte zag het en werd agressief. Volgens getuigen greep hij een bierflesje van een tafel en sloeg dat kapot tegen het hoofd van de 15-jarige. Daarna deelde hij meerdere vuistslagen uit en legde een nekklem aan, waarna het slachtoffer even bewusteloos op de grond lag.



Snijwond

De jongen had meerdere hoofdwonden, waaronder een snijwond van acht centimeter bij zijn slaap. De harde klap met het flesje had hem zijn leven kunnen kosten, aldus de aanklager.



Daar was de advocaat van de Hoogevener het niet mee eens: zij vroeg vrijspraak. Dat deed ze ook voor het geweld in december 2015.