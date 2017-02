Snackpoint Emmen centrum halverwege april tegen de vlakte

De Snackpoint in het geel op een archieffoto (Foto: Archief RTV Drenthe)

EMMEN - Snackliefhebbers in Emmen kunnen nog een paar weken terecht bij de Snackpoint midden in het centrum. Halverwege april is het einde verhaal voor de snackbar die jarenlang het uitzicht van alle terrasbezoekers in het centrum was.

Uitzicht

Veel ondernemers klagen al lang over de Snackpoint. Het uiterlijk van de zaak past niet in het geheel van de oudere panden in het centrum en ook de terrasbezoekers hadden nou niet bepaald het mooiste uitzicht.



"Het contract met de Snackpoint loopt af op 13 april 2017. De beëindiging van de erfpacht houdt in, dat de onderneming niet op de huidige locatie kan worden voortgezet", laat de gemeente Emmen weten.



Met de grond gelijk

De Snackpoint zat aan het Marktplein in Emmen, een plek die de



Nieuwe snackbar

De eigenaar van de Snackpoint hoeft overigens niet bij de pakken neer te zitten, zo'n tientallen meters verderop wordt er in de Hoofdstraat, waar vroeger juwelier Lucardi zat, druk getimmerd om een nieuwe snackbar te openen.

