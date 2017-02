Jeugdige helden in Emmen gezocht voor lintje

Deze jongeren kregen eerder al een jeugdlintje (Foto: Archief RTV Drenthe)

EMMEN - De gemeente Emmen zoekt jonge helden die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Zij maken kans op een jeugdlintje vanwege hun bijzondere verdiensten.

Jonge held

De jongeren die in aanmerking komen moeten tussen de zes en achttien jaar oud zijn en iets heel bijzonders hebben gedaan voor een persoon, straat of wijk waar ze wonen. Maar ook een jonge held die iets gedaan heeft om een ongeluk met een mens of dier te voorkomen kan voor een lintje in aanmerking komen.



Jongeren die de heldendaad in 2016 of 2017 gedaan hebben kunnen genomineerd worden door te mailen naar de gemeente Emmen. De winnaars worden gekozen door een vakkundige jury en op 20 november in het zonnetje gezet.

