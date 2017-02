Hurry-Up wederom naar Slowakije

Hurry-Up gaat weer naar Slowakije

HANDBAL - In Wenen is geloot voor de kwartfinale van de EHF Challenge Cup. Hurry-Up is gekoppeld aan HKM Sala en dus gaat de reis wederom naar Slowakije.

Opvallend bij de loting was dat er acht clubs uit acht verschillende landen nog in het toernooi zitten. Hurry-Up werd als één-na-laatste getrokken en begint de kwartfinale met een thuiswedstrijd. De wedstrijd wordt in het weekend van 25 en 26 maart gespeeld.



HKM Sala

Sala staat op dit moment op tweede plaats in de Extraliga, de Slowaakse competitie. In de vorige ronde won het van het Zwitserse Sankt Gallen. In Slowakije werd met de eerste wedstrijd met 30-27 gewonnen. Zondag verloren de Slowaken weliswaar de wedstrijd, maar de 28-27 nederlaag was voldoende om de kwartfinale te bereiken.



De kwartfinales zijn:

HC Sloga Pozega (Servië)-Valur (IJsland)

AHC Potaissa Turda (Roemenië)- HB Dudelange (Luxemburg)

Doukas (Griekenland)-Sporting CP (Portugal)

Hurry-Up-HKM Sala (Slowakije)



Halve finale

Ook werd er al geloot voor de halve finales. Hurry-Up neemt het dan op tegen de winnaar van Doukas tegen Sporting CP. Ook dan speelt de ploeg uit Zwartemeer eerst een thuiswedstrijd.

Door: René Posthuma