Zwembad Emmer-Compascuum vreest voor oude pompen

Paul Oost (links) bij het zwembad in Emmen-Compascuum (foto: archief RTV Drenthe)

EMMER-COMPASCUUM - "Er komt een moment dat we niet meer verder kunnen." Paul Oost van het openluchtzwembad in Emmen-Compascuum ziet de toekomst van het zwembad niet rooskleurig in.

"Als er iets kapot gaat, bijvoorbeeld de pompen of de verwarmingsketel, dan hebben we een groot probleem. Over een paar weken gaat het water er weer in en wordt alles weer opgestart. Dus dat is heel spannend."



Oude apparatuur

De apparatuur in het zwembad is soms al meer dan vijftig jaar oud en nodig aan vervanging toe. "We hebben weleens offerte opgevraagd en dan kom je op een bedrag van vier ton."



Zonder geld houdt het op

Het zwembad krijgt een subsidie van 15.000 euro van de gemeente. "Daar moeten we het mee doen. Het stoort me dat er wel geld komt voor een extra baan in het nieuwe zwembad, maar naar de buitenbaden wordt niet gekeken", aldus Oost. "Hoe het gaat als er iets kapot gaat bij ons weet ik het niet. Als het geld er niet is dan houdt het op."



Van Oost gaat binnenkort een vijfjarenplan aanbieden aan de gemeente en dan pas wil de gemeente reageren op de situatie.