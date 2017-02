Voormalig V&D-pand Emmen binnenkort weer leeg: 'Wij hebben ons best gedaan'

EMMEN - Vol enthousiasme begonnen twee jonge ondernemers uit Emmen vorig jaar een avontuur. Het voormalig V&D pand midden in het centrum van Emmen wilden ze vullen met verschillende winkels, horeca en meubelzaken. Het Vlinderstad Shopping Center werd binnen no time uit de grond gestampt.

Dat avontuur is na een klein jaar weer voorbij, alle ondernemers zijn vertrokken uit het pand en de zaak komt weer leeg te staan."Wij hebben er alles aan gedaan om er een succes van te maken", vertelt ondernemer Pieter Dijkstra. Samen met compagnon Jacco Lassche is hij eigenaar van modewinkel Paris2Day, de zaak die op de begane grond van het oude V&D-pand zat en ook de modewinkel waar het avontuur mee begon. Dijkstra en Lassche hadden al een vestiging van de kledingzaak in Emmen, maar zagen een tweede Paris2Day inclusief een avontuur in het oude, bekende pand in Emmen wel zitten.De heren werkten hard om zo snel mogelijk het pand weer te kunnen openen. De bedoeling was dat Dijkstra en Lassche andere ondernemers zouden aantrekken zodat ze samen de hoge kosten konden dragen. Die andere winkels in het pand waren meer dan nodig, want het pand aan het Mondriaanplein in Emmen onderhouden viel niet mee. "Ja, de kosten zijn erg hoog. Alles is hier oud", aldus Dijkstra.Het begin verloopt soepel, verschillende ondernemers melden zich bij de twee jonge ondernemers voor een plekje. Dijkstra: "Vanaf dag één hadden we de boel redelijk mooi ingevuld met horeca, meubelen enzovoorts. Iedereen was enthousiast." Boven in de zaak zat Bosma Bedden, er kwam een horecazaak in de voormalige La Place en de kelder werd gevuld met een outletwinkel."Maar", zo vertelt Dijkstra, "langzaam aan ontstonden de eerste scheurtjes bij de andere ondernemers." De een na de ander gaf aan weg te trekken uit het pand. "Ja, dan wordt het een lastig verhaal." Want al verkocht de Paris2Day in het oude pand volgens de eigenaren erg goed, met z'n tweeën de huur en onderhoud van zo'n groot pand ophoesten was niet te doen.Hoe meer winkeliers er uit het pand trokken, hoe troostelozer het pand oogde. En dat moet je als ondernemer natuurlijk niet willen. Dijkstra zegt er dan ook alles aan gedaan te hebben om nieuwe winkels naar het pand te trekken, tevergeefs. "Dat vind ik echt nog steeds onvoorstelbaar", vertelt hij. "Nieuwe ondernemers hadden wel oog voor het pand, maar als puntje bij paaltje kwam haakten ze toch af."De megawinkel komt nu na zo'n elf maanden dan echt ten einde. "We spreken zelf van een succesje. We hadden eerst een contract voor drie maanden, dat zijn er uiteindelijk elf geworden", aldus Dijkstra. De heren blijven met hun eerste modewinkel in Emmen en ook de onderneming in het oude V&D-pand in Meppel loopt naar eigen zeggen goed.De laatste verkoopdag van de heren is zaterdag 25 maart.