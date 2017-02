Naam van Tichelaar duikt ineens op in affaire in Westland

ASSEN - Commissaris van de koning Jacques Tichelaar is wederom in opspraak gekomen. Zijn naam is opgedoken in een affaire in de Zuid-Hollandse gemeente Westland. Tichelaar zou slachtoffer zijn geweest van identiteitsfraude.

Twee medewerkers van de gemeente Westland zouden uit zijn naam e-mails hebben verstuurd. Tichelaar: "Ons veiligheidssysteem gaf een vermoeden van identiteitsfraude. Hiervan hebben wij op 7 maart aangifte gedaan."De twee medewerkers werkten voor de vorig jaar ontslagen griffier Nico Broekema uit Emmen.De burgemeester van Westland, Sjaak van der Tak, op de hoogte is gesteld van de aangifte en mogelijke fraude. Volgens Tichelaar nam de burgemeester nog dezelfde dag contact met hem op."Van der Tak zou de zaak opnemen met de betrokken ambtenaren. Dat heeft hij gedaan. Volgens hem was sprake van een slechte grap, een lolletje", zegt Tichelaar. "Er zou een excuusbrief komen, die is er ook geweest. Op verzoek van de burgemeester van Westland hebben wij de aangifte weer ingetrokken".De zaak is in de openbaarheid gebracht door de Westlandse gemeentepartij Westland Verstandig. De partij kwam het hele verhaal ter ore doordat een griffiemedewerker veel later besloot melding te maken van het incident.Fractievoorzitter Peter Duijsens: "De zaak is door de heren Van der Tak en Tichelaar onder het tapijt geveegd, onder de tafel opgelost."Duijsens vindt het een kwalijke zaak dat dit incident niet in de openbaarheid en via officiële kanalen is opgelost. "Dit had door justitie uitgezocht moeten worden, na een fatsoenlijke aangifte."Waarom Duijsens nu ineens een boekje opendoet over de Westlandse zaak is duidelijk: "We zagen het nieuws over Tichelaar en dachten: dat kunnen de Provinciale Staten van Drenthe nog meenemen in het debat van morgen. Wij weten het al vanaf begin september en krijgen er nauwelijks de vinger achter. "In reactie op het verhaal van Tichelaar zegt Duijsens: "Wij hebben in Westland niets over een aangifte gehoord, ook niet van de burgemeester. En het is ook wat vreemd. Eerst de zaak hoog opnemen en aangifte doen, en dan later weer intrekken omdat het een lolletje was."