Trio vrijgesproken van stelen kluis van Hendrik Oosting

ASSEN/EMMEN - De twee mannen en de vrouw die volgens het Openbaar Ministerie een kluis met 200.000 euro hebben gestolen bij voetbaltrainer Hendrik Oosting in Emmen zijn vrijgesproken.

De rechtbank in Assen vindt dat er te weinig bewijs is dat de mannen uit Schalkhaar en Gronau en de vrouw uit Oldenzaal de daders zijn.De kluis, die vastgeschroeft zat op de zolder van het huis van de familie Oosting, werd op 7 juli 2014 gestolen. Het gezin was op vakantie en kreeg op het vakantieadres een anoniem telefoontje met de boodschap dat het maar goed was dat ze niet thuis waren, omdat ze anders waren overvallen.De vrouw van Oosting had haar hartsvriendin, een 37-jarige vrouw uit Oldenzaal, ooit verteld over de kluis. Er zou twee ton in zitten die Oosting had verdiend als voetballer, trainer en met zijn metaalbedrijf. Uit camerabeelden die op de avond van de diefstal op het kamp in Emmen werden gemaakt, bleek dat de Oldenzaalse die avond in de woning was geweest met haar partner, de 31-jarige man uit Gronau.De twee zeiden allebei na een half uur weggegaan te zijn. Toch was op de camerabeelden ook te zien dat rond middernacht opeens het licht aanging in de woning en er een man met een groot voorwerp naar buiten kwam. De politie kreeg ook van twee mensen uit het criminele circuit informatie dat de twee samen met een 33-jarige kennis uit Schalkhaar verantwoordelijk waren voor de diefstal.De rechtbank vindt die verklaringen onbetrouwbaar, omdat de mannen wisselend hebben verklaard. Ook Oosting en zijn vrouw hebben verschillende verklaringen afgelegd. Door alle uiteenlopende verklaringen zijn er volgens de rechtbank alternatieve scenario’s mogelijk door wie de inbraak is gepleegd.