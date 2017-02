NAM had ICT'er niet mogen ontslaan

ASSEN - De NAM in Assen had ICT'er en FNV-kaderlid Bob van Luijk niet mogen ontslaan. Dit heeft de rechter dinsdag beslist.

FNV spande een kort geding aan om dit ontslag ongedaan te krijgen en met succes.Als reden van het ontslag gaf NAM op dat Luijk ‘gevoelige informatie naar buiten had gebracht’. Na een carrière van 31 jaar bij de NAM werd de man op straat gezet. Dit gebeurde kort voor zijn pensioen.Hij zou tijdens een reorganisatie gebruik maken van een vertrekregeling. Luijk koos er bovendien voor om drie maanden langer door te werken, omdat er voor hem nog geen opvolger was. In die periode werd hij ontslagen. Daardoor kreeg hij geen ontslagvergoeding.De rechter draait dit nu terug. De NAM moet de eerder afgesloten beëindigingsovereenkomst alsnog nakomen, besliste de rechter. Daarbovenop moet de NAM met terugwerkende kracht het salaris betalen vanaf het moment dat Van Luijk zijn ontslag kreeg. En de man krijgt een schadevergoeding van 5.000 euro.FNV-bestuurder Henk Korthof: "We zijn heel blij met deze uitspraak. Voor Bob, en voor al onze kaderleden. Het was voor ons een heel principiële zaak. Kaderleden moeten hun vakbondswerk kunnen doen en informatie kunnen delen met andere FNV kaderleden. Zeker als die informatie ook terug te vinden is op internet. Voor ons is het simpel: zo'n aanval op onze leden accepteren wij niet. We waren dan ook in hoger beroep gegaan als er een andere uitslag was geweest."