Volg het Drentse verkiezingsnieuws bij RTV Drenthe

ASSEN - Nog twee weken en dan is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar woensdag 15 maart verzamelt RTV Drenthe al het nieuws over de verkiezingen op een speciale pagina.

Begin dit jaar vulden zo'n 2.000 Drenten een vragenlijst in over de politiek. Daarin werd onder meer gevraagd naar vertrouwen in politici.Uit de enquête kwamen onderwerpen naar voren die voor veel Drenten belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan zorg en ouderenzorg, economie en normen en waarden. In aanloop naar de verkiezingen op 15 maart gaan we meerdere onderwerpen uitlichten.Al het nieuws over de verkiezingen is te vinden op rtvdrenthe.nl/drenthekiest en in de app.