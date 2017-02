Hoogwatertest waterberging Traandijk is geslaagd

ECHTEN - De kades in de toevoerkanalen naar de waterberging Traandijk bij Echten hebben het gehouden.

Dat is niet een grote verrassing, beaamt projectleider Geert Jan de Wit, maar de test was wel noodzakelijk.Vanochtend vroeg laat bestuurder Hans Pereboom van Waterschap Drents Overijsselse Delta de stuw in de kade van de Hoogeveense Vaart zakken voor de test van de nieuwe waterberging. Twee kraanmachines komen er uit voorzorg bijstaan om bij calamiteiten de stuw weer te sluiten. Maar dat is niet nodig.De test is geslaagd als na een half uur de waterstand in de toevoerkanalen het hoogste punt heeft bereikt en de stroming door de stuw geen problemen heeft gegeven. De twee grote pijpen die vanaf de stuw onder de kades doorlopen, geven geen krimp.Even verderop in het toevoerkanaal is de doorstroom naar de waterberging geblokkeerd door een nooddam. "Wij testen een nagebootste situatie, omdat we de zandwinplas nu niet vol kunnen zetten, doordat een van de kades daarvan beschadigd is", zegt Geert Jan de Wit.Donderdag is daarom deel twee van de test. Dan gaat het erom hoe de kades van de zandwinplas het houden.Waterberging Traandijk is een van de vier waterbergingen die het waterschap heeft aangelegd rondom Meppel. Waterberging Panjerd-Veeningen ligt vlakbij Traandijk aan de andere kant van de Hoogeveense Vaart. Ook die is bijna klaar voor een test.