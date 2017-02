Gemeenten blijven samen strijden tegen gaswinningsplan

Het gas wordt gewonnen door de NAM in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De drie gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo blijven samen optrekken tegen het gaswinningsplan van minister Henk Kamp van Economische Zaken.

“In januari mochten we een advies indienen en dat hebben we ook gedaan. Het is nu afwachten wat de minister met onze punten gedaan heeft”, aldus wethouder Co Lambert van de gemeente Aa en Hunze.



Minister Henk Kamp besliste in november vorig jaar dat de NAM gas mag winnen in het gebied tussen Assen en Vries, maar dan moest er wel een nieuw winningsplan komen.



'Geen gaswinning'

De gemeenten staan negatief tegenover gaswinning in het gebied. “Het liefst hebben we dat er helemaal niet geboord wordt”, aldus Lambert. De kans dat het ministerie van Economische Zaken gehoor geeft aan die oproep is niet groot, weten de gemeenten. Daarom hebben ze gezamenlijk geadviseerd om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. “De veiligheid voor de inwoners moet gegarandeerd zijn en als er schade is, moet dat op een redelijke manier vergoed worden”, zegt de wethouder van Aa en Hunze.



Het nieuwe winningsplan wordt halverwege maart verwacht. De gemeenten hebben dan zes weken de tijd om te laten weten wat zij van het plan vinden.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden