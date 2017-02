Dirk Bruins bestuurder bij Waterschap Drents Overijsselse Delta

DWINGELOO - Dirk Bruins uit Dwingeloo is toegetreden tot het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Bruins volgt Henk Lammers op, die wethouder wordt in Tynaarlo "Ik was me ervan bewust dat het moment zich zou kunnen voordoen, toch kwam het als een verrassing. Henk Lammers is vertrokken naar Tynaarlo. Ik neem zijn plaats graag in en ben erg benieuwd hoe Waterschap Drents Overijsselse Delta functioneert, nu ruim een jaar na de fusie", reageert Bruins."Persoonlijk hoop ik dat het echt als één waterschap functioneert en dat ik me kan bezighouden met de kerntaken."Dirk Bruins is ook bestuurslid bij LTO Noord.