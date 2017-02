Schaapskooi Ruinen heeft laatste subsidie voor verbouwing binnen: 'Nu kunnen we los'

Jan van der Linde en Albert Kerssies van de schaapskooi in Ruinen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

RUINEN - De schaapskooi van Ruinen staat de komende tijd in de steigers. De kooi krijgt een flinke verbouwing en er komen een uitkijktoren en informatiecentrum bij.

Het was even spannend, want het was nog een paar weken wachten op de laatste subsidie van ruim 200.000 euro die nodig is voor de verbouwing van ruim 900.000 euro.



'Nu kunnen we los'

"We zijn er superblij mee", vertelt Albert Kerssies van de Ruiner schaapskudde. "Ruim twee jaar zijn we met de voorbereidingen bezig geweest en nu kunnen we los." Naar verwachting gaat de aannemer volgende week beginnen.



Naast de huidige schaapskooi, die helemaal gerestaureerd wordt, komt een nieuwe schaapskooi. "De huidige kooi is al te klein voor de kudde", aldus Kerssies. De kudde bestaat nu uit ruim 300 Drentse heideschapen en uiteindelijk moeten er 400 schapen rondlopen bij de kooi in Ruinen. Dit gaat gebeuren via natuurlijke groei en misschien worden er nog 50 schapen bijgekocht.



'Meer informatie aan bezoeker'

Om de bezoekers van de kooi langer te laten blijven, komen er een uitkijktoren en een informatiecentrum. "Als je hier bij de kooi komt, kijk je bij een lege kooi naar binnen. We willen meer informatie aan het publiek geven. En ook komt er een kinderweide", legt Kerssies uit. In het najaar moet de nieuwe schaapskooi er staan en kort daarna het informatiecentrum en de uitkijktoren ook.



Subsidie uit potje provincie en Europa

De 219.000 euro subsidie die vandaag toegekend werd, komt uit actiegroep LEADER Zuidwest-Drenthe waar gedeputeerde Henk Jumelet voor verantwoordelijk is. Uit handen van hem en voorzitter Cees Hesse werden vandaag in totaal 650.000 euro aan cheques gegeven.



Naast de schaapskooi in Ruinen kregen ook camping De Reeënwissel in Hoogersmilde, het bosbad in Vledder en een ondernemer subsidies uit LEADER Zuidwest-Drenthe. Het geld is bedoeld voor vernieuwing van de recreatiesector. De helft wordt betaald door de provincie en de andere helft komt uit een Europees fonds.

Door: Janet Oortwijn