OM eist 2,5 jaar cel tegen brandstichter met gebroken hart

Het OM wil dat de man 2,5 jaar celstraf krijgt opgelegd (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/KLAZIENAVEEN - Het Openbaar Ministerie heeft 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk geëist tegen een 44-jarige man uit Klazienaveen.

Hij gooide in de nacht van 18 september een molotovcocktail door het raam van een huis in zijn dorp.



De bewoners werden wakker van glasgerinkel. Toen ze beneden gingen kijken, lag er een brandende fles op de bank in hun woonkamer. Ze konden het vuur uitslaan met een kussen. Het bleek te gaan om een fles met een stuk stof en een brandbare vloeistof.



Dronken man

Toen de politie even later bij de slachtoffers was, fietste de 44-jarige man langs. Hij was dronken en bleek een honkbalknuppel bij zich te hebben. De agenten hielden hem aan en vonden glassplinters, een briefje met het adres van de slachtoffers en een stuk stof van hetzelfde doekje als dat in de molotovcocktail zat in zijn jaszak.



De man heeft de brandstichting nooit bekend. “Het zou wel kunnen, maar ik weet niks meer van die nacht. Alleen dat ik naar het bos ben gegaan om te drinken”, zei hij. Volgens het OM is duidelijk dat hij de dader is.



Verliefd

De Klazienavener was zich gaan bezatten, omdat hij gefrustreerd was dat hij nog geen vriendin had, terwijl hij zestien jaar geleden de liefde van zijn leven had ontmoet. Twee keer had hij die vrouw in Klazienaveen gezien en gesproken, vertelde hij in de rechtszaal. De tweede keer had ze hem gezoend en beloofd dat alles goed kwam. Daarna zag hij haar nooit meer en werd kwaad op de vrouw.



In zijn obsessie besloot hij haar te gaan zoeken, omdat hij haar wilde spreken. Hij zocht alle adressen van mensen uit Klazienaveen met dezelfde achternaam op. Zo kwam hij ook aan het adres van de slachtoffers, die dezelfde achternaam hadden.



Fantasie?

De rechters vroegen hem meerdere keren of hij zeker wist dat de vrouw wel echt bestond, maar de man wist het zeker: het was geen fantasie. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, omdat hij lijdt hij aan een persoonlijkheidsstoornis en hij drankverslaafd is.



De bewoners van het getroffen huis, kende de Klazienavener niet. “Het is voor hen een zegen geweest dat ze wakker zijn geworden en de brand op tijd konden blussen”, aldus de officier van justitie. "Anders had dit heel anders kunnen aflopen."