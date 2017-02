Trainer Hurry-Up: Vijftig procent kans om te winnen

HANDBAL - Het is om het even of Hurry-Up gaat winnen van het Slowaakse HKM Sala. Dat zegt Hurry-Up trainer Martin Vlijm.

Vandaag werd in Wenen geloot voor de kwartfinales van de EHF Challenge Cup. Daar kwam uit dat Hurry-Up tegen HKM Sala moet spelen. De reis voor de club uit Zwartemeer gaat dus wederom naar Slowakije.De ploeg heeft de feestvreugde van het weekend volgens Vlijm overleefd. "Ja, het is gelukkig wel weer een stuk rustiger." In Zwartemeer, waar fanatiek carnaval gevierd wordt, heeft het team de zege van het weekend uitbundig gevierd. "De mannen hebben zich goed kunnen uitleven in ieder geval", grapt Vlijm.Volgens hem gebeurt een stunt zoals zondag niet snel weer. "Nou, nee, dat wat we zondag meegemaakt hebben, dat maak je maar één keer mee. Zo'n grote achterstand goedmaken", vertelt Vlijm.Volgens Vlijm wordt het geen gemakkelijke winst van HKM Sala. "Ze spelen dynamischer en sneller. Ik denk dat we een 50-50 kans hebben om de halve finale te halen", aldus de trainer. Volgens hem zijn goede voorbereidingen daarom noodzakelijk, maar dat valt nog niet mee."Het is wel zwaar natuurlijk. Daarom ben ik blij dat de ploeg is uitgebreid met twee nieuwe spelers. Maar als je een baan hebt zoals onze aanvoerder, is het een enorme aanslag op je privéleven", vertelt Vlijm.Mocht Hurry-Up de kwartfinale halen, dan staat de volgende zware wedstrijd op het programma. "Als we hier doorheen komen, hebben we in ieder geval een heel zware tegenstander in de halve finale", besluit Vlijm.