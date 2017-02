Emmen maakt werk van opknappen oude marktplein in Klazienaveen

Op het gemeentehuis van Emmen worden plannen gemaakt voor het marktplein in Klazienaveen (Foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - De gemeente Emmen gaat aan de slag met het opknappen van het oude marktplein in Klazienaveen. Dat plein wordt gebruikt als parkeerterrein en voor evenementen.

Actie

Eerder vandaag riep Wakker Emmen-raadslid Hendrikus Velzing het college van burgemeester en wethouders op om snel iets te doen aan het marktplein. Velzing, zelf inwoner van het dorp, kreeg veel klachten over het plein: "Tijdens evenementen zijn er onvoldoende aansluitingen voor water en elektra, maar ook de huidige staat van onderhoud laat te wensen over."



De gemeente zegt dat het de problemen over het marktplein al eerder heeft geconstateerd en dat er gewerkt wordt aan een oplossing. "Dit onderwerp speelt zeker op het gemeentehuis", laat woordvoerder Alieke Wijnholds weten.



"We maken op dit moment plannen voor het marktplein, al zitten we echt nog in het voorstadium hiervan." Zodra de gemeente concrete plannen heeft, worden deze gepresenteerd aan de Erkende Overlegpartner in het dorp en gaan ze hiermee in overleg.



De Snikke

Behalve het marktplein vindt raadslid Velzing ook dat de gemeente tempo moet maken met het terrein waar ooit het pand de Snikke stond. Hierover laat de gemeente Emmen weten dat ze in gesprek is met een initiatiefnemer over de invulling van dat terrein. "Maar hier kunnen we verder nog niet al te veel over zeggen", aldus woordvoerder Wijnholds.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden