Iwema van start bij Duits Kampioenschap ijsspeedway

Jasper Iwema eerder in actie (foto: Jesper Veldhuizen / baansportfansite.nl)

IJSSPEEDWAY - IJsspeedwaycoureur Jasper Iwema uit Hooghalen is vandaag alsnog toegevoegd aan het deelnemersveld voor het Duits Kampioenschap dat komende donderdag in Berlijn wordt verreden.

Iwema kreeg vandaag telefoon dat hij toch naar Berlijn mocht reizen om met een wildcard deel te nemen aan de races. "Last minute toch een startplek gekregen voor Berlijn", laat hij de redactie van RTV Drenthe weten.



De Haler gebruikt deze wedstrijd als voorbereiding op zijn deelname aan de Roelof Thijs Bokaal, over drie weken in Heerenveen. Het is voor Iwema zijn eerste seizoen op een ijsracer. Hij wil zoveel mogelijk wedstrijden rijden om ervaring op te doen om uiteindelijk in Heerenveen te laten zien wat hij het afgelopen seizoen heeft geleerd.



De wedstrijd in Berlijn is donderdag. Naast Iwema doen Simon Reitsma en Bart Schaap mee als Nederlanders aan het Duits kampioenschap.