Betonnen reconstructies bij Kamp Westerbork tegen de vlakte

HOOGHALEN - De betonnen reconstructies op het voormalig kampterrein van Kamp Westerbork worden gesloopt.

Deze zullen in de loop van dit jaar plaats maken voor stalen constructies, waarvan de eerste dit jaar al geplaatst is.Uit onderzoek is gebleken dat de symbolische herinrichting van het voormalig kampterrein met betonnen constructies van begin jaren '90 niet genoeg zeggingskracht heeft voor met name de jongere generaties. Veel bezoekers van het terrein dachten dat de betonnen constructies overblijfselen waren uit de Tweede Wereldoorlog.Na de oorlog heeft Kamp Westerbork nog een aantal jaren dienst gedaan als interneringskamp voor NSB'ers en SS'ers. Begin jaren vijftig werd het kamp ingericht als woonoord voor gedemobiliseerde KNIL-militairen. Het kamp heette toen Schattenberg. Tot begin jaren zeventig. Toen zijn de alle houten gebouwen van het kamp afgebroken of verkocht aan voornamelijk boeren.Het afbreken van de betonnen constructies hoort bij de herinrichting van het terrein van het voormalige doorvoerkamp. Van 1942 tot en met 1944 werden vanuit Kamp Westerbork ruim 100.000 joden naar concentratiekampen vervoerd.Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil zo veel mogelijk elementen uit de oorlogsjaren laten terug keren. Eerder werden al de barakdelen van barak 56 teruggeplaatst, net als de originele treinwagons. In de toekomst worden meer originele elementen teruggeplaatst.