Wereldkampioen Kjeld Nuis eindelijk weer thuis in Emmen

Kjeld Nuis met 2x goud en 1x brons (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

SCHAATSEN - Eindelijk is schaatser Kjeld Nuis (27) weer thuis in Emmen. Onder luid gejuich van de buren stond hij vanmorgen samen met z'n zoon Jax en vriendin Jill, na een maand, weer op de stoep.

Alle buren in de straat hadden de vlaggen uit en aan het huis van het jonge gezin hing een spandoek met de tekst: 'dat he'j mooi edaon!".



Twee keer goud, één keer brons en Nederlands record

Uit z'n auto vist Nuis de twee gouden medailles van het WK afstanden in Zuid-Korea. Hij won daar twee weken geleden zowel de 1.000 meter als de 1.500 meter. Afgelopen weekend in Calgary kwam daar nog een bronzen medaille bij van het WK sprint. Hij scherpte daar ook het Nederlands record nog aan tot 1.06.51.



De schaatser van LottoNL Jumbo was blij dat hij weer thuis was na z'n wereldreis. "Ik kan niet wachten om lekker op de bank te ploffen. Ik ben uiteindelijk heel blij. Ik ben bijna een maand van huis geweest en ik heb de beste races uit m'n leven gereden. Eerst in Korea natuurlijk twee wereldtitels gewonnen. Dat kon niet op. En in Calgary ging ik absoluut voor de hattrick, maar dat zat er niet in helaas", zegt Nuis.



Buurvrouw: het is een prachtige sportman

De buren konden ook niet wachten om de tweevoudig wereldkampioen te feliciteren. "Ik kon bijna niet geloven dat hij hier kwam wonen", zegt Jan Veenhoven. "Ik dacht eerst dat het een grapje was. Toen bleek dat het echt was. En dan zie je ook andere bekende schaatsers hier lopen. Dat is toch wel speciaal." Z'n vrouw Annet is de échte schaatsfan in huize Veenhoven. "Het klinkt nou wel heel slijmerig, maar ik was altijd al heel groot fan van Kjeld. Hij doet het gewoon gradioos. Ik vind het gewoon een prachtige sportman."



Mensen leven mee

Nuis is onder de indruk van de versierde straat. "Toen ik de straat in kwam rijden was dat heel leuk. Volgens mij hangen er wel twintig vlaggen hier. Superleuk. Mensen leven allemaal mee. Net in supermarkt spraken mensen me aan. Dan merk je pas wat het doet in Nederland. Dat is echt heel gaaf".



Over twee weken rijdt Kjeld Nuis nog de finale van de wereldbeker in Stavanger. Dan zit het schaatsseizoen erop.

Door: Karin Mulder Correctie melden