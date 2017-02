Hoogleraar: Er is voldoende reden dat Tichelaar opstapt

ASSEN - Emeritus hoogleraar Hans van den Heuvel vindt dat commissaris van de koning Jacques Tichelaar moet opstappen.

"Zoals ik het interpreteer is er voldoende reden om op te stappen. Het is al de zoveelste uitglijder van de commissaris", zegt de hoogleraar in een interview met RTV Drenthe. Van den Heuvel is deskundige op het gebied van integriteit in het openbaar bestuur.Toch denkt hij niet dat Tichelaar morgen opstapt. "Het is aan Provinciale Staten om dat af te wegen en daarbij spelen altijd politieke factoren een rol. Ik denk dat hij blijft zitten. Maar dat is niet goed voor het aanzien van de politiek." Van den Heuvel denkt dat het vertrouwen in het bestuur van de provincie hierdoor afneemt.Voor de hoogleraar staat vast dat Tichelaar de integriteitscode van de provincie heeft geschonden. Daarin staat dat je geen familie mag bevoordelen met opdrachten. "Je kunt concluderen dat het de commissaris ontbreekt aan een morele antenne, of dat die antenne niet al te fijn staat afgesteld. Hij moet onkreukbaar handelen, niet behept met nepotisme; het bevoordelen van vrienden of familieleden."Hij heeft een familielid bevoordeeld en dat is niet in de haak. Anderszijds heeft hij zich bemoeid met het beleid op de werkvloer. Dat hoort een commissaris van de koning helemaal niet te doen. Dat moet hij aan een ambtelijk directeur overlaten", aldus Van den Heuvel.Afgelopen zaterdag verscheen een artikel in het, waarin staat dat de commissaris zijn schoonzus een klus heeft toegespeeld. Tichelaar zou haar opdracht hebben gegeven een ontwerp te maken voor de inrichting van Huize Tetrode in Assen. En daarmee zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. De Drentse politiek debateert morgen over de kwestie.