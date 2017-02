Werkstraf voor Meppelse die tuinen leegroofde

De vrouw stal tuinmeubelen- en decoratie (foto: pixabay.com)

ASSEN/MEPPEL - Een 48-jarige vrouw uit Meppel is veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor het stelen van spullen uit tuinen in de Meppeler wijk Koedijkslanden.

Ook legde de rechtbank haar twee maanden voorwaardelijke celstraf op en moet ze zich laten behandelen voor haar drugsverslaving.



Te koop op Facebook

Tussen april en juli vorig jaar stal de vrouw, die zelf ook in de wijk woont, twintig keer tuinmeubels en -decoratie uit tuinen van haar buurtgenoten. De diefstallen veroorzaakten een hoop onrust in de buurt. Sommige wijkbewoners zagen hun spullen terug op de Facebookpagina van de verdachte, waar ze ze te koop aanbood.



Normaal gesproken verkocht ze de spullen door aan een heler, verklaarde ze. Maar als die ze weigerde, zette ze de spullen op Facebook. Zo liep ze ook tegen de lamp.



Verslaafd

De Meppelse pleegde de diefstallen omdat het vorig jaar niet goed met haar ging, zei ze twee weken geleden tijdens de rechtszaak. Ze was zwaar verslaafd aan harddrugs en gebruikte het geld dat ze van de heler kreeg om drugs van te kopen.