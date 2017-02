Hoe stop je een zedendader?

ASSEN - Hoe zorg je ervoor dat een zedendader niet opnieuw in de fout gaat? Om dat te bereiken werkt Reclassering Nederland samen met vrijwilligers in het project COSA (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid).

Een zedendader wordt binnen het project begeleid door drie tot vijf vrijwilligers. Zo raakt een zedendader niet in een sociaal isolement, wat de kans op herhaling vermindert.Rob uit Assen is sinds een aantal jaren vrijwilliger bij COSA. Hij heeft al meerdere zedendaders begeleid."Wat wij doen is contacten leggen, afspraken maken en met elkaar praten. En je maakt bijvoorbeeld een fietstocht of gaat naar de bioscoop. Maar we praten ook over het verleden. Het belangrijkste is signaleren hoe het met de zedendelinquent zelf gaat. Aan de ene kant krijg je dan soms heftige verhalen te horen, maar aan de andere kant kan het ook ontspannen en gezellig zijn", aldus Rob.De methode is in 1994 in Canada ontstaan en loopt inmiddels ook in andere landen. Het project is in 2009 geïntroduceerd in Nederland en met succes. “De afgelopen jaren hebben meer dan honderd zedendaders meegedaan aan het project. Slechts een deel daarvan viel terug in oud gedrag. Normaal gesproken ligt het recidiverisico tussen de 15 en 30 procent”, zegt woordvoerder Paul van Daalen van Reclassering Nederland.De vrijwilligers werken samen en zijn een afspiegeling van de samenleving. Samen vormen ze de zogenoemde ‘binnencirkel’. Als de vrijwilligers risicogedrag bespeuren bij de zedendader, dan wordt de ‘buitencirkel’ ingeschakeld. Hierin zitten verschillende beroepskrachten zoals een reclasseringsambtenaar, een behandelaar en de wijkagent.In Drenthe zijn op dit moment negen vrijwilligers actief en dat zijn er eigenlijk te weinig. Reclassering Nederland is daarom op zoek naar meer vrijwilligers. “Vrijwilligers krijgen vooraf een training en doorlopende begeleiding. Het is belangrijk dat mensen een scheiding kunnen maken tussen het delict dat iemand heeft gepleegd en de persoon zelf”, zegt cirkelcoördinator Jantien Klasen.Mensen die geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden kunnen zich hier opgeven.