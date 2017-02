Hoe moet het verder met het centrum van Gieten?

Voormalige autogarage Vlieghuis is een doorn in het oog van veel Gietenaren (foto: RTV Drenthe / Jeroen Kelder) De inloopbijeenkomst werd door tientallen mensen bezocht (foto: RTV Drenthe / Jeroen Kelder) Hotel Braams in Gieten (foto: RTV Drenthe / Jeroen Kelder)

GIETEN - Pak de leegstand aan, zorg voor meer horeca en een multifunctionele accommodatie. Inwoners van Gieten mochten gisteren hun ideeën voor het centrum van Gieten voorleggen aan de gemeente.

Tientallen mensen bezochten gistermiddag en -avond een inloopbijeenkomst in het voormalige pand van Hotel Braams in Gieten. "Ik vind dat de eigenaren van leegstaande panden onder druk moeten worden gezet om iets met hun gebouwen te doen", vertelt een dame.



Plakbriefjes

Bezoekers kunnen hun oplossing, opmerking of droom voor het centrum van Gieten op een plakbriefje schrijven en die achterlaten op een van de themaborden. "Ik schrijf wat ideetjes op om het gezelliger te maken in het dorp", vertelt een man. "Zorg dat je de horeca uitbreidt. Met name met meer terrassen waar toeristen kunnen zitten. Dat missen we in Gieten."



Leegstand

De bezoekers vinden de bijeenkomst een goed initiatief. Mensen maken zich zorgen om verpaupering van het centrum door leegstand. Een van de leegstaande gebouwen die veel bezoekers een doorn in het oog is, is de voormalige garage Vlieghuis. "We kijken wat de mensen vinden en wat we daar mee kunnen doen", zegt wethouder Henk Heijerman. De gemeente heeft inmiddels met alle eigenaren van leegstaande panden gesproken. "De meesten zien mogelijkheden in de komende tijd. Sommige verhuurders

willen een minimale huurprijs voor hun vastgoed en dan wordt het lastig. Wij gaan natuurlijk geen verhuurders subsidiëren", aldus Heijerman.



Multifunctionele accommodatie

Veel Gietenaren geven aan dat er ook voor verenigingen iets moet gebeuren in het centrum van het dorp. De leegstaande panden kunnen daarvoor gebruikt worden, opperen de bezoekers. "Hotel Braams heeft nog een hele mooie zaal, misschien biedt dat een hele mooie oplossing voor een aantal vereniging", zegt wethouder Heijerman die contact heeft met de nieuwe eigenaren.



Nieuwe visie

De gemeente Aa en Hunze is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie op het centrum van Gieten. De nieuwe visie moet eind dit jaar klaar zijn. Heijerman hoopt over twee jaar een verbeterd centrum te zien.