MSC met hakken over sloot naar laatste 16 in beker

VOETBAL - MSC heeft zich als derde Drentse club geplaatst voor de 1/8e finale van de noordelijke districtsbeker. De Meppeler hoofdklasser had de grootst mogelijke moeite met zaterdagtweedeklasser Zeerobben en pas na strafschoppen kreeg MSC de Friezen op de knieën.

De stand na de reguliere speeltijd was 2-2. MSC benutte vervolgens vier strafschoppen, Zeerobben miste er twee. De laatste werd gestopt door doelman Bram Tijink.Bas Bijen en Herman Scherpen, het trainersduo, startte tegen Zeerobben zonder 1e doelman Robin Kist, verdediger Alex Zomer en aanvaller Jos Fidom. De drie vaste waarden begonnen op de bank. Zomer en Fidom vielen wel in. En dat was hard nodig ook, want MSC had het zeer lastig met de zaterdagtweedeklasser.De Meppelers kwamen na een half uur op 1-0 door een treffer van Björn Bakker, maar nog voor rust scoorde Zeerobben de gelijkmaker. Dylan Drent zag zijn voorzet zomaar achter doelman Tijink in het net belanden. Na rust ontsnapte MSC een paar keer aan een 1-2 achterstand en toen Jos Fidom tien minuten voor het einde de 2-1 scoorde leek de thuisclub het duel toch nog met enige fortuin te winnen. In de slotfase bepaalden de gasten, opnieuw via Drent, de eindstand op 2-2.MSC en Zeerobben scoorde de eerste strafschop, waarna Alex Zomer voor de Meppelers miste. Pieter Westra faalde ook. Daarna scoorde MSC drie keer, waarna het de beurt was aan Jordy Torenbeek van Zeerobben. MSC-doelman Bram Tijink keerde de inzet van Torenbeek.In de volgende ronde speelt MSC opnieuw een thuisduel. Dan treft de Meppeler club opnieuw een Friese opponent, namelijk Drachtster Boys.Pelikaan S - SC Genemuidend'Olde Veste'54 - Waterpoort BoysNieuw Buinen - NoordwoldePKC'83 - WVVSWZ Boso Sneek - StaphorstBCV - HZVVMSC - Drachtster BoysBuitenpost - VEV'67(Deze duels worden volgende week dinsdag, woensdag of donderdag gespeeld)