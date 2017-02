RTV Drenthe zendt debat over Tichelaar live uit

Woensdag is er een debat over de kwestie rond Tichelaar (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - RTV Drenthe zendt het debat over de kwestie rondom commissaris van de koning Jacques Tichelaar woensdag live uit.

Het debat is vanaf 14.50 uur te zien op TV Drenthe en op internet.Tichelaar raakte dit weekend in opspraak . Uit onderzoek van Dagblad van het Noorden en De Volkskrant blijkt dat hij zijn schoonzus een klus heeft toegespeeld. Hij zou haar opdracht hebben gegeven een ontwerp te maken voor de inrichting van Huize Tetrode in Assen.Zaterdag ontkende Tichelaar die aantijgingen, maar inmiddels geeft hij toe dat hij de naam van het bedrijf van zijn schoonzus wel zelf heeft aangedragen. Dit weekend was er een spoedberaad in het provinciehuis. Daar is besloten om woensdag een debat te houden. Tot die tijd wilden de meeste Drentse politici nog niet inhoudelijk reageren op de kwestie rond Tichelaar.