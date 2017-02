Joop Fiege plotseling ontslagen bij RTV Basel

Joop Fiege (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Joop Fiege uit Emmen is ontslagen als trainer van RTV 1879 Basel.

De club uit Zwitserland hoopt op een 'schokeffect' door de trainer weg te sturen. Basel miste net de boot naar de kampioenspoule en speelt nu in de degradatiepoule. Daar zijn nog negen wedstrijden te spelen.



Verbeterde aanbieding

Opmerkelijk is dat de oud-trainer van E&O en Hurry Up drie weken geleden nog z'n contract verlengde en een verbeterde aanbieding ondertekende.



Eerste buitenlandse klus

Fiege maakte vorig jaar april bekend dat hij Hurry Up zou verruilen voor RTV Basel en begon in de voorbereiding op het seizoen aan z'n nieuwe klus in Zwitserland.



Voor de 54-jarige Amsterdammer was Basel zijn eerste klus in het buitenland als trainer. Als speler was Fiege ooit actief in de Portugese competitie.



Fiege is ook nog bondscoach van de Nederlandse handbalmannen.

Door: Karin Mulder Correctie melden