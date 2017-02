Coevorden regenbooggemeente: ‘'Homo’s en lesbiennes verdienen veilige omgeving’

COEVORDEN - Ook Coevorden gaat voortaan als regenbooggemeente door het leven. De gemeenteraad steunde vanavond unaniem een motie van PAC, PvdA, D66 en CDA. De gemeente wil bijdragen aan de veiligheid en sociale acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

Raadslid Jerry Stoker verwees bij het indienen van de motie naar een voorval in januari. Toen werd een 25-jarige man uit Klazienaveen in Coevorden tijdens het stappen flink mishandeld omdat hij homo is. “Maar het gaat niet alleen om dat incident, we willen een breder signaal afgeven dat gelijkheid vanzelfsprekend moet zijn. Helaas lijkt dat niet voor iedereen het geval”, aldus Stoker.PvdA-raadslid Nina Jasperse vindt dat er nu ook concrete acties moeten komen. “Anders is het alleen symboolpolitiek. We denken aan deelnemen aan Paarse Vrijdag of een theatervoorstelling die met homoseksualiteit te maken heeft. En misschien lukt het om een regenboogzebrapad te realiseren. Dat idee is ook al geopperd.”Burgemeester Bert Bouwmeester zei de motie graag uit te willen voeren. Ook zei hij tegen de raad dat hij het openbaar ministerie heeft gevraagd een stevige sanctie te overwegen tegen de verdachte van de mishandeling in januari.