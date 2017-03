Scholtmeijer selecteert Steenbergen en Visscher voor World Games

Visscher (links) en Steenbergen (midden) vorig seizoen nog samen in het shirt van DOS'46 (foto: DOS'46/Herry Borrink)

KORFBAL - Bondscoach Wim Scholtmeijer uit Gieten heeft Maaike Steenbergen en Harjan Visscher geselecteerd voor de World Games, die van 20 tot en met 30 juli in het Poolse Wrocław worden gehouden.

De uit De Schiphorst afkomstige Steenbergen (24) verruilde afgelopen zomer het Nijeveense DOS'46 voor het Papendrechtse PKC/SWKGroep, waarmee ze de ranglijst in de Korfbal League aanvoert. De 20-jarige Visscher speelt sinds het seizoen 2014/2014 in de hoofdmacht van DOS'46, dat momenteel zesde staat en zich verzekerd heeft van lijfsbehoud.



Teamgenoot Jelmer Jonker was lang in de race voor een plaatsje bij de beste zeven heren, maar hij gaat vooralsnog niet mee naar Polen. Voor Steenbergen en Visscher is het hun eerste grote toernooi met het grote Oranje.



World Games

De World Games gelden als de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Het multisportevent wordt een keer in de vier jaar gehouden en telt deze tiende editie 31 sporten. Het Nederlands korfbalteam is ingedeeld in poule A met China, België en Australië.