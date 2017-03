Alcoholcampagne van start: 'Feitelijk is elk glas een beetje gif wat je inneemt'

ASSEN - Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) en de GGD in Drenthe en Friesland ondersteunen de landelijke campagne om een maand lang geen alcohol te drinken.

"Mensen worden uitgedaagd om een maand lang geen alcohol te drinken. De Gezondheidsraad zegt ook: wil je gezond leven, dan is het het allerbeste om geen alcohol te drinken. Dat is een soort ideaal. Om eens te voelen wat alcohol echt met je doet is het heel verstandig om het eens een maand te laten staan. Pas dan kun je het effect ervaren van alcohol", zegt Nynke de Zwart van VNN.Deelnemers die mee willen doen kunnen zich via de website IkPas aanmelden. "Wij hebben via de website zicht op hoeveel mensen zich hebben aangemeld. Voordeel is dat je ondersteuning krijgt van andere mensen die meedoen. Je kunt er bovendien allerlei informatie lezen over de voordelen van minder drinken. Er zijn allerlei blogs van BN'ers die ook meedoen. Als het even moeilijk is, kun je ook ondersteuning vragen via die site", zegt De Zwart.Volgens De Zwart is het belangrijk om na te gaan welke rol alcohol in je leven speelt. "Hoe vaak komt het voor dat je het onbewust doet? Bij het koken of met tv kijken. Het niet drinken levert lichamelijk zeker voordelen op. Mensen voelen zich fitter en slapen beter. Mensen vallen vaak af. En je geeft een goed voorbeeld aan jongeren als je niet drinkt. Dan laat je zien dat je er ook echt zonder kunt. Er zitten gewoon veel voordelen aan het niet drinken, zowel geestelijk als lichamelijk.""En tuurlijk: geniet, maar drink met mate. Een oude slogan die nog steeds op gaat. Het is niet erg, maar feitelijk is elk glas een beetje gif wat je inneemt. Het lichaam moet hard werken om dat gif weer te verwijderen", legt De Zwart uit.In het Noorden hebben zich tot nu toe zeshonderd deelnemers opgegeven die vanaf vandaag dertig of veertig dagen geen alcohol drinken.