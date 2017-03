Live: Rechtszaak immateriële schade door aardbevingen [afgelopen]

Moeten de NAM en de Staat schadevergoedingen betalen? (foto: ANP / Lex van Lieshout)

ASSEN - De rechtbank in Assen doet vanochtend uitspraak in de zaak die is aangespannen door 127 inwoners van het Groningse aardbevingsgebied. Ze willen dat de immateriële schade die zij hebben geleden door de aardbevingen, wordt vergoed door de NAM en de Staat.





Lees ook: NAM aansprakeljk voor immateriële schade door aardbevingen

De NAM liet in een verklaring weten dat immateriële schade wel door het bedrijf wordt vergoed. Maar alleen als



De uitspraak begint om 10.00 uur en is hieronder live te volgen.

