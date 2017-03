Stelling: Jacques Tichelaar moet opstappen

ASSEN - Commissaris van de koning Jacques Tichelaar ligt onder vuur. De commissaris zou zijn schoonzus een klus hebben toegespeeld. Vanmiddag is er een debat over de kwestie rond Tichelaar in de Provinciale Staten.

Emeritus hoogleraar Hans van den Heuvel vindt dat hij moet opstappen . "Zoals ik het interpreteer is er voldoende reden om op te stappen. Het is al de zoveelste uitglijder van de commissaris", zegt de hoogleraar. Van den Heuvel is deskundige op het gebied van integriteit in het openbaar bestuur.