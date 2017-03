Vrouwelijke helft badderend inbrekersduo moet zitten

ASSEN/EMMEN - Een 31-jarige vrouw uit Emmen moet twee weken de cel in voor drie inbraken en het vernielen van een woning in Emmen. Daarnaast legde de politierechter in Assen haar vandaag ook 120 uur werkstraf op, waarvan zestig uur voorwaardelijk.

Samen met haar ex-vriend brak ze in november 2014 in in een leegstaande huurwoning aan de Druwerbrink in Emmen. De twee hadden geen vast adres en hadden het koud.Ze zetten de verwarming aan, gingen onder de douche en namen samen een bad. Na een paar dagen vertrokken ze. Een medewerker van woningcorporatie Lefier ontdekte dat enkele ramen, deuren en kozijnen van de woning vernield waren en deed aangifte.Via DNA-sporen op een sigarettenpeuk kwam de politie uit bij de 32-jarige ex-vriend van de Emmense. Hij vertelde dat ze samen in de woning waren geweest.De vrouw brak in september 2014 ook twee keer in bij een vakantiehuisje op het Ermerstrand. Toen de eigenaar na een paar dagen thuis kwam, was de deur niet op slot en bleken twee tv’s te zijn gestolen. Een dag later, toen de eigenaar weer weg was, werd het halve huisje leeggeroofd: van schilderijen en huishoudelijker artikelen tot kunstbloemen, alles was weg.De politie kwam deze keer via een DNA-spoor bij de vrouw uit. Haar DNA werd ook gevonden in de New York Pizza in Emmen. Daar brak ze dezelfde maand in met haar ex-vriend: ze stalen snoep. De man kwam later die nacht terug om een kluis te stelen. Daar bleken alleen sleutels in te zitten.Op 1 januari 2015 werd de zwervende vrouw gevonden in een huis aan de Stationsstraat. Daar had ze niks gestolen, maar ze had ook geen toestemming gekregen naar binnen te gaan.Net als haar ex, die vorige week werd veroordeeld tot 120 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk, was de vrouw niet bij de rechtszaak.